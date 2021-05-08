Президент Украины призвал не допустить еще одну мировую войну

Киев, 8 мая. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допустить в будущем новой мировой войны. Такое заявление лидер Незалежной сделал по случаю Дня памяти и примирения 8 мая.

Официальный сайт украинского лидера опубликовал соответствующее видеообращение Зеленского. Он уверен, что люди, если бы могли, изменили бы историю и не допустили Вторую мировую войну.

«К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем», — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил с рабочим визитом Луганскую область вместе с высокопоставленными представителями стран «Большой семерки».