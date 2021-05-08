Случаи неврологических расстройств после вакцинации AstraZeneca изучат в Европе

Амстердам, 8 мая. Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает информацию о случаях неврологических расстройств после прививки препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Специалисты из ЕС просят у разработчика более детальные данные о вакцине, чтобы разобраться в поступивших сообщениях. В рамках обзора отчетов о безопасности вакцины комитет Европейского агентства по лекарственным средствам начал анализировать данные о случаях синдрома Гийена-Барре.

Это неврологическое заболевание. Оно проявляется вялыми парезами и параличами. К тому же нарушается чувствительность, возникают вегетативными расстройствами. Многие случаи возникают после бактериальной или вирусной инфекции.

Во Франции скончалась женщина, привитая препаратом AstraZeneca, сообщили в Национальном агентстве безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения. Сейчас врачи устанавливают, связаны ли случаи тромбоза с вакцинацией препаратом AstraZeneca.