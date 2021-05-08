Неизвестный похитил несколько сотен картин из нежилого дома в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 мая. Злоумышленник украл картины, принадлежащие российскому художнику, с территории садового участка во Всеволожском районе.

Полиция выясняет обстоятельства пропажи нескольких сотен картин с участка в садовом товариществе «Протон», сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Произведения искусства хранились в нежилом строении.

По словам хозяйки, картины принадлежат российскому художнику, они были переданы гражданке на хранение. В настоящее время стражи порядка устанавливают размер ущерба от действий злоумышленника, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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