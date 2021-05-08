Американские ученые доказали способность животных и птиц смеяться

Вашингтон, 8 мая. Животные и птицы способны смеяться подобно человеку. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели анализ данных по вокализации.

Целью исследования стало изучение проявлений разных типов вокализации у представителей земной фауны. Специалисты решили раскрыть механизм развития такого проявления эмоций, как смех. Выяснилось, что подобное голосовое поведение свойственно 65 видам птиц и животных, среди которых приматы, коровы, собаки, лисы, мангусты, тюлени, сороки и попугаи.

Смех является человеческой версией старого эволюционного сигнала, предположили эксперты. Изучение голосового поведения животных затрудняется из-за того, что некоторые виды издают слишком тихие звуки. Однако полученные результаты внесут определенный вклад в процесс понимания эволюции социального поведения людей.

Геном человека является удивительной вещью. Например, ДНК запоминает травматический опыт и передает его потомкам. Также люди «запрограммированы» на оптимизм, пессимизм и стабильную генетическую самооценку.