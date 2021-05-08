В Каспийске состоялась генеральная репетиция парада Победы

Каспийск, 8 мая. Генеральная репетиция парада Победы состоялась на центральной площади Каспийска в Дагестане.

В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты и военная техника береговых войск Каспийской флотилии ВМФ РФ. Участники мероприятия в парадной форме отработали слаженность действий при прохождении торжественным маршем, а также отрепетировали исполнение строевой песни.

По центральной площади Каспийска промаршировали порядка тысячи военнослужащих, а также проехали более 30 современных образцов вооружения и военной техники, среди которых бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», бронетранспортеры БТР-82А, а также автомобили Урал-4320 с минометами 2С12 «Сани» и гаубицами Д-30.

Стоит отметить, что 7 мая в Севастополе состоялась финальная репетиция парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие ВМФ РФ и курсанты военных училищ. По центральным улицам города прошли около двух тысяч военнослужащих и 64 единицы военной техники.