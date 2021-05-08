Военнослужащие ВВО провели генеральную ночную репетицию парада Победы во Владивостоке

Владивосток, 8 мая. Генеральная репетиция парада, посвященного 76-ой годовщине Победы советского народа в ВОВ, состоялась в ночь на 8 мая во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Финальный смотр готовности войск к параду Победы прошел в центре города на улице Светлановской. Известно, что генеральной репетицией руководил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) ВМФ РФ адмирал Сергей Авакянц.

В сообщении отмечается, что в тренировке наземной части парада было задействовано более 1600 человек, включая 1200 военнослужащих ТОФ, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, представителей МЧС и МВД, а также юнармейцев.

Механизированную колонну, в состав которой вошла 61 единица боевой и специальной техники, возглавил легендарный танк Т-34.

Ранее сообщалось, что в семи крупнейших городах России уже прошли репетиции парада Победы.