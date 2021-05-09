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Небывалый ажиотаж на майские в Крыму привел к толпам туристов в популярных местах

Общество
Небывалый ажиотаж на майские в Крыму привел к толпам туристов в популярных местах
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Несмотря на продление коронавирусных ограничений до 1 июня, Крым переживает небывалый наплыв туристов, что особенно заметно по набережным и экскурсионным маршрутам. Популярностью у гостей региона пользуется и поселок Новый Свет. Не так давно на тропе Голицына (популярный маршрут) сняли решетку со сквозного грота Шаляпина, где в сентябре 2005 года под обвалом погибла польская туристка. Теперь люди свободно гуляют под 30-метровыми сводами, фотографируют в полумраке летучих мышей и ежатся от сыроватой прохлады пещеры, соединяющей Голубую и Синюю бухты. Еще на новосветских пляжах — нашествие медуз, забитые парковки, новые перила и скамейки на тропе, передает корреспондент ФАН.

В эти майские праздники на подходах к тропе Голицына заняты все парковки, но есть возможность проехать дальше, к пляжу Зеленой бухты. Цена вопроса ― 500 рублей, чек не дают. За эти деньги разрешают поставить авто на обочине узкой улочки, рассказывают, как пройти к началу тропы и предлагают десятиминутную прогулку на катере к Царскому пляжу ― 300 рублей с человека. В этом случае вы начинаете путь с можжевеловой рощи, на противоположном крае маршрута.

Новый Свет: где находится живописный обрыв, Царский пляж и обитают летучие мыши
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

По пути к мысу Капчик вы увидите вековые деревья, спуск к сквозному гроту. У мыса, несмотря на запрет, много народа. Люди поднимают канат с предупреждающей надписью и карабкаются на вершину, откуда с высоты открывается вид на побережье ― выжженные солнцем скалы и изящные изгибы морских бухт. Их названия объясняются просто. В Зеленой бухте дно песчаное, желтый песок придает воде зеленоватый оттенок. В Синей ― дно уже каменистое, с водорослями, которые и делают воду более темной. В Голубой бухте тоже камни, но водорослей меньше, отчего вода гораздо светлей. Сейчас здесь много медуз. От моря веет заметной прохладой, несмотря на сильное солнце, хочется надеть что-нибудь потеплее. Внизу просматривается нудистский пляж.

По узкой тропке тянутся вереницы туристов. Кое-кто прижимается к стенке, уступая дорогу. В этом году веревочное ограждение вдоль опасных участков заменили широкими деревянными перилами. В гроте Шаляпина теперь есть скамейки. Считается, что здесь выступал певец Федор Шаляпин, от оперного баса которого лопались хрустальные бокалы. Возможно, поэтому в этом месте всегда кто-нибудь поет или открывает шампанское.

Отсюда до конца маршрута уже рукой подать. Несмотря на видимую сложность пути, большая его часть ― высеченные в камне ступени, дорога считается простой и доступной даже туристам с детьми. Она занимает порядка пяти километров, в среднем ― часа два. На тропе очень жарко, уже сейчас легко обгореть. Стоит запастись питьевой водой, так как приобрести ее можно только по завершении экскурсии.

Новый Свет: где находится живописный обрыв, Царский пляж и обитают летучие мыши
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Пятикилометровая тропа, опоясывающая гору Коба-Кая, была обустроена Львом Голицыным к приезду императора Николая II в 1912 году. Турецкими наемниками в скале были вырублены ступени, перила, обустроены панорамные площадки. В Средние века здесь был христианский пещерный монастырь. Остатки росписи сохранялись на одной из стен до XIX века. Исследователями доказано, что история нынешней тропы Голицына, ее пещер и гротов уходит далеко в прошлое.

Ранее ФАН рассказывал, как из-за действий Украины пересохло еще одно водохранилище Крыма.

россия украина крым путешествие коронавирус
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