Москва, 8 мая. Читатели японских СМИ обеспокоились сближением Китая и России в сфере военно-технического сотрудничества после публикации об итогах встречи представителей стран «Большой семерки».

Портал Yahoo News Japan опубликовал материал, в котором рассказывалось о выводах глав МИД стран — членов G7 относительно сотрудничества Москвы и Пекина. Пользователи Сети активно обсуждали будущее Японии в контексте противостояния КНР и РФ странам Запада.

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с журналистами «Экономики Сегодня» уточнил, что Россия и Китай активно сотрудничают в военно-технической сфере, но военными союзниками не являются и не создают «никаких блоков».

«Японские граждане и население западных стран на это внимания почему-то не обращают, продолжая считать Пекин и Москву угрозой», — сказал Перенджиев.

Читатели портала также писали, что островное государство якобы может оказаться в невыгодном положении в случае военного конфликта в регионе. Собеседник развенчал подобные предположения, объяснив, что Россия и Китай «не планировали и не обсуждали намерение развязать военный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Ранее Перенджиев рассказал, почему власти Польши призывают сделать Украину членом НАТО.