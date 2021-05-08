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Самойлова и Джиган арендовали на Мальдивах яхту с 10-ю спальнями и бассейном

Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган арендовали на Мальдивах яхту с 10-ю спальнями и бассейном
instagram.com  /  @iamgeegun

Мале, 8 мая. Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, провела целую онлайн-экскурсию по двухпалубной яхте, которую они арендовали вместо обычного бунгало на Мальдивских островах.

Звездное семейство вместе со своими друзьями отправилось в очередной отпуск. Поскольку мест для поездки из-за пандемии не так много, пара вновь улетела на Мальдивы. Однако на этот раз они решили немного разнообразить свое пребывание на курорте. По словам Самойловой, она успела побывать во многих роскошных отелях и сильно от них устала.

Поэтому Джиган арендовал для своей семьи двухпалубную яхту. Супруга рэпера на своей странице в Instagram провела целую экскурсию по отпускному дому на воде. Модель показала террасу с удобными креслами, палубу с джакузи, а также все десять спален.

По словам Самойловой, вместе с ними на яхте есть обслуживающий персонал, который готовит ужины и завтраки. Кроме того, специально для звездных гостей на яхте установили горки и другие аттракционы, с помощью которых можно нырять в открытый океан.

Стоимость проживания на яхте просто запредельная — 60 тысяч долларов в неделю, что по текущему курсу — почти 4,5 миллиона рублей. Самойлова планирует провести на Мальдивах 14 дней, а значит, отдых обойдется ее супругу минимум в 9 миллионов рублей. И это только за проживание — не считая билетов на самолет бизнес-классом и других развлечений.

К лазурному побережью недавно отправились и фигурист Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской. Старший сын звездной пары не перестает тренироваться даже на отдыхе. Вместе с отцом 8-летний Саша отрабатывает тулупы прямо на песке.

отдых самойлова мальдивы джиган
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