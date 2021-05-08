В генеральной репетиции парада Победы в Челябинске приняли участие две тысячи человек

Челябинск, 8 мая. Челябинцы смогли полюбоваться генеральной репетицией парада Победы, который пройдет в городе 9 мая. Боевые машины прошли в составе автоколонны по главной площади.

У участников парада больше нет права на ошибку, каждый их шаг должен быть отточен и выверен. На генеральном прогоне челябинские военные проявили впечатляющую выучку. Третья и завершающая репетиция парада прошла на главной площади города вместе с воздушной частью.

Через день по площади пройдут свыше двух тысяч человек: курсанты, сотрудники МЧС и Росгвардии. Вместе с ними на площадь выведут 48 единиц боевой техники. В честь знаменательного события шествие откроют машины ПС-1 и ПС-2, их используют в операциях по поиску и спасению космонавтов.

Александр Шкребтий, заместитель командира 2-й смешанной авиационной дивизии рассказал местной прессе, что первой на площадь выйдет машина со спасательной капсулой.

«Вот эта капсула неделю тому назад вернулась из космоса, мы ее специально не стали мыть. Как раз в нагаре, свеженькая», — поделился Шкребтий.

В день праздника военных соберут на построение в 10:00, после чего торжество стартует у Вечного огня. В 11:00 на площади Революции пройдет парадное шествие, которое подытожит выступление творческих коллективов.

Репетиции парадов прошли в семи самых крупных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге и Владивостоке.