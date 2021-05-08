Юнармейцы развернули 300-метровую георгиевскую ленту на Саур-Могиле в ДНР

Донецк, 8 мая. Представители патриотической организации «Юнармия» пронесли 300-метровую георгиевскую ленту на мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Торжественное мероприятие было приурочено к 76-ой годовщине Великой Победы. Более 300 юнармейцев пронесли огромную георгиевскую ленту от подножья Саур-Могилы до ее вершины, где расположен памятник Советскому солдату, который пострадал во время боевых действий в 2014 году. Об этом рассказали организаторы акции журналисту РИА Новости.



Как стало известно ранее, в ДНР сообщили об обстреле бойцами ВСУ детского сада на западе Донецка. В результате военной провокации киевских силовиков никто не пострадал.