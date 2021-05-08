Пьяный волгоградец расстрелял маршрутку и ранил молодого пассажира

Волгоград, 8 мая. Молодой человек был доставлен в больницу после того, как его ранил в ягодицу оппонент по ссоре в салоне маршрутного автобуса.

Полиция разыскивает гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел после конфликта в салоне маршрутки. Подозреваемый поссорился с двумя молодыми людьми, после чего скандалистов высадили из транспорта. На улице мужчина достал оружие и выстрелил одному из оппонентов в ягодицу, а затем открыл огонь по маршрутке.

В результате пострадавший был госпитализирован, а агрессивный пассажир смог скрыться. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

Житель Кемерова угрожал автомобилистам пистолетом, писал ФАН.