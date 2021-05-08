Мини-парады накануне Дня Победы прошли для ветеранов ВОВ в Нижнем Новгороде и на Сахалине

Нижний Новгород, 8 мая. Военнослужащие ВС РФ персонально поздравили с Днем Победы двух ветеранов Великой Отечественной войны, проведя для них мини-парады под окнами домов.

Как отмечается, в Нижнем Новгороде концерт и торжественный марш прошел для 96-летнего фронтовика Василия Кузнецова. Его призвали на фронт в 1943 году. Кузнецов попал на Дальний Восток, там служил сначала командиром минометного расчета, а затем помощником командира взвода.

Второй мини-парад военнослужащие Восточного военного округа провели для 94-летнего участника ВОВ Владимира Сичкаря на Сахалине. Он ушел на фронт в 14 лет, приписав себе два года к возрасту. Бои проходил в составе сухопутных войск в подразделениях артиллерии, а во время войны с Японией служил разведчиком.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе состоялся персональный парад для 102-летней Елизаветы Рожковой, ветерана войны и труда.