Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Самаре

Самара, 8 мая. Более двух тысяч военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе тренировки по центральной площади Самары промаршировали расчеты 10 воинских частей и проехали более 60 единиц военной техники.

Первым по традиции проехал легендарный танк Т-34, после чего по площади прошли парадные расчеты. Следом за пешими военнослужащими проследовали более 60 единиц военной техники.

Позднее над центральной площадью пролетела авиация. Жители Самары смогли увидеть сверхзвуковой перехватчик МиГ-31, два истребителя-бомбардировщика Су-34 и вертолеты Ми-2.

Стоит отметить, что 7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов и 190 единиц военной техники. В конце репетиции над российской столицей пролетел парадный строй авиации.