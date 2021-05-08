Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 19:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Армия
В Оренбурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы
19:21
Армия
Портреты ветеранов ВОВ поднимутся на самолетах в небо над Екатеринбургом в День Победы
19:21
Шоу-бизнес
Дава назвал неожиданный источник своего заработка
19:21
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в Дагестане
19:20
Общество
Сотрудник клиники рассказал о проблемах с памятью у Светличной после госпитализации
19:19
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух мужчин, обчистивших куртку посетителя бара в Северодвинске
19:17
Общество
Крымский мост подсветили в цвет флага России ко Дню Победы
19:17
Политика
Песков ответил на вопрос о планах Путина провести переговоры с президентом Киргизии
19:17
Политика
Стали известны подробности создания президентской библиотеки Трампа
19:16
Общество
Составлен список продуктов, которые ошибочно считают вредными
19:16
Армия
В СМИ рассказали детали подготовки женского батальона к параду Победы в Москве
19:15
Экономика
Компания Tesla перенесла запуск завода по выпуску электрокаров в Европе
19:15
Общество
Сергей Безруков назвал роль в «Обители» одной из самых непростых в карьере
19:12
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» не выявили сильнейшего в матче 29-го тура РПЛ
19:12
Весь мир
Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине
19:12
Происшествия
Участницу Pussy Riot Никульшину арестовали на 5 суток
19:11
Армия
В Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев
19:11
Общество
Фасад исторического здания на Поварской улице в Москве отремонтируют в 2021 году
19:10
Шоу-бизнес
Звезда «Пятого элемента» Милла Йовович открыла в себе талант парикмахера
19:09
Происшествия
Оставшийся без присмотра годовалый мальчик выпал из окна на 6-м этаже в Москве
Все новости

Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Самаре

Армия
Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Самаре
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Самара, 8 мая.  Более двух тысяч военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе тренировки по центральной площади Самары промаршировали расчеты 10 воинских частей и проехали более 60 единиц военной техники.

Первым по традиции проехал легендарный танк Т-34, после чего по площади прошли парадные расчеты. Следом за пешими военнослужащими проследовали более 60 единиц военной техники.

Позднее над центральной площадью пролетела авиация. Жители Самары смогли увидеть сверхзвуковой перехватчик МиГ-31, два истребителя-бомбардировщика Су-34 и вертолеты Ми-2.

Стоит отметить, что 7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов и 190 единиц военной техники. В конце репетиции над российской столицей пролетел парадный строй авиации.

россия самара парад победы
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 163778 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 153928 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 80777 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 71706 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 49800 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Армия / Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Самаре
Рейтинг@Mail.ru