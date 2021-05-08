Военнослужащие ВВО поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Забайкалье

Чита, 8 мая. Офицеры Восточного военного округа поздравили с наступающим Днем Победы 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Утюжникова.

Музыканты сводного военного оркестра гарнизона пришли с мини-концертом к Дмитрию Александровичу прямо домой.

Военнослужащие исполнили для ветерана песни военных лет, включая главный музыкальный символ праздника — песню «День Победы», а также тепло поздравили участника ВОВ, пожелав тому долгих лет жизни и крепкого здоровья.

«Огромное спасибо Вам за то, что Вы сделали. А сделали Вы очень многое: остановили захватчиков, сломали хребет фашизму и обеспечили это мирное светлое небо над головой», — звучало в поздравлении.

В заключении мероприятия коробка офицеров и военнослужащих штаба общевойсковой армии и соединения управления ВВО прошла дружным строем с равнением на ветерана.

Ранее сотрудники Росгвардии провели в Москве памятную акцию в преддверии Дня Победы.