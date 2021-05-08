В Госдуме РФ увидели личный интерес премьера Чехии в антироссийской политике

Москва, 8 мая. Заявление премьера Чехии Андрея Бабиша связано с проблемами с бизнесом. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Чешский политик накануне призвал страны Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в связи с инцидентом во Врбетице.

По словам Паниной, у Бабиша всегда была репутация вменяемого и адекватного политического деятеля. Однако его заявление выглядит очень подозрительно, поскольку идет в разрез с внешней политикой Чехии. Не исключено, что Бабиш стал предметом манипуляций и шантажа.

«Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп», — сказала депутат Госдумы РФ РИА Новости.

Ранее лидер ведущей чешской оппозиционной Гражданской демократической партии Ян Фиала потребовал отставки вице-премьера Чехии Яна Гамачека из-за «торгов» с Россией.