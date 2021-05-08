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Голливуд использует расовое разнообразие для перезапуска «умирающих» франшиз

Общество
Голливуд использует расовое разнообразие для перезапуска «умирающих» франшиз
Кадр из фильма «Люди в черном 2»

Лос-Анджелес, 8 мая. По мнению автора Forbes Скотта Мендельсона, студии дают шанс новым авторам, в том числе из этнических групп, поработать над разными сериями, когда они уже не интересуют аудиторию.

Голливуд за последнее время захлестнула волна перезапусков старых франшиз. Так, в производство запущен новый фильм про Супермена, где главную роль исполнит чернокожий актер. Параллельно идет работа над новой частью «Трансформеров», в которой также центрального персонажа сыграет представитель негроидной расы.

Скотт Мендельсон ставит под сомнение возможный кассовый успех обоих фильмов. По словам журналиста, аудитории не интересны обе эти франшизы, но студии занимаются их производством, считая, что расовое разнообразие привлечет новых зрителей.

«Инклюзивность не может завлекать людей в кинотеатры на то, что они не хотят видеть. ...Потребителей не волнует расовое разнообразие в фильмах или сериалах, не считая тех случаев, когда они и так были заинтересованы в продукте», — объясняет автор Forbes.

Он считает, что основная причина провала новых «Людей в черном» и «Ангелов Чарли» в том, что студии уже выжали из этих историй все, и зрителям попросту не интересны ни перезапуски, ни продолжения.

Сейчас Голливуд сильно опоздал со своей тактикой использовать расовое разнообразие для перезапуска «умирающих» франшиз. Мендельсон считает, что индустрия сильно поменялась за последнее время, и даже звездные имена уже не заманивают зрителя в кино с такой же силой, как раньше.

Расовый вопрос стоит очень остро в голливудской киноиндустрии. Так, британского актера Идриса Эльбу, который воплотил главного персонажа в сериале «Лютер», назвали недостаточно аутентичным в роли чернокожего.

кино фильмы голливуд
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