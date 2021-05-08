Словацкий политик осудил антироссийскую политику Братиславы

Братислава, 8 мая. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал антироссийскую политику страны и заявил, что его партия будет бороться с искажением роли СССР в победе над фашизмом.

Сегодня русофобские настроения в Словакии достигли колоссальных размеров, подчеркнул лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. Поэтому проявление уважения к солдатам Красной армии в настоящее время еще более актуально.

Политик заявил, что День Победы над фашистской агрессией является значимым праздником, который всегда будут отмечать. Представители партии почтили память жертв Великой Отечественной войны и посетили мемориальный комплекс, уточнили в сообщении.

В апреле Братислава заявила, что высылает трех российских дипломатов. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер назвал причиной напряженные отношения между Москвой и Прагой.