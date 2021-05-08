Солдаты ЮВО провели мини-парад для ветерана ВОВ во Владикавказе

Владикавказ, 8 мая. Военнослужащие 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в преддверии Дня Победы провели мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны.

С важным праздником бойцы ВС РФ поздравили Павла Кабулова, которому в этом году исполнится 98 лет. Фронтовик получил памятные подарки и цветы. Солдаты ЮВО промаршировали под окнами квартиры ветерана под песни военных лет, которые исполнил оркестр.

Отмечается, что Павел Кабулов попал на фронт в 1942 году. Он служил кавалеристом в пограничных войсках и закончил войну на границе с Китаем. За воинские заслуги ветеран был неоднократно награжден.

Ранее отмечалось, что Росгвардия продолжает адресно поздравлять ветеранов ВОВ, организовывая мероприятия у мест проживания участников войны в рамках акции «Парад у дома ветерана».