Киев отнимет у украинских чернобыльцев основные льготы и привилегии

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому вопросы пенсионного обеспечения участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС отныне будут решать местные органы власти. Согласно официальной информации, в ближайшее время представители региональных административных структур проведут «тщательный мониторинг образа жизни» получателей соответствующих выплат. На основе результатов этого мониторинга чиновники определят, кому следует продлить действие льготных документов, а кого из упомянутых списков можно исключить навсегда. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Харьковчанин Андрей Тимощук (имя изменено) получил из районного отделения социальной службы странное письмо. Адресату предлагалось прийти в поликлинику для внеочередного прохождения медицинской комиссии. Дескать, Тимощук как ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС должен доказать свое право на пролонгацию положенных ему льгот.

«Я по закону пользуюсь пожизненными преференциями и не считаю необходимым никому ничего доказывать, — говорит Тимощук, принимавший участие в эвакуации жителей населенного пункта Полесское (Киевская область) в 1986 году. — Но если наше правительство действительно реализует план очередного издевательства над чернобыльцами, я дойду до Международного суда».

wikipedia.org / IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Словосочетание «очередное издевательство» в контексте тех же чернобыльцев из уст собеседника Федерального агентства новостей прозвучало не случайно. По некоторым данным, в ряде украинских регионов ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС уже были лишены прав на бесплатный проезд в общественном транспорте, возможности лечения в санаториях и профилакториях по всей стране, а также субсидий на оплату услуг ЖКХ.

«Получатся, сегодня нам нужно засвидетельствовать, что мы живы и здоровы, — говорится на одном из форумов в интернете. — А если мы здоровы, платить нам никто не собирается».

Любопытно, что указанный пост в итоге был удален по причине «призыва к подрыву государственных устоев».

Скольким именно из упомянутых чернобыльцев предстоит пройти очередное испытание, пока не сообщается. Независимые эксперты полагают, что проверке будут подвергнуты до 100 тысяч человек.

«У людей требуют подтверждений, [как именно они принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС], — сказал журналистам в Киеве адвокат Ростислав Кравец. — Например, у водителей спрашивают путевые листы автотранспортных предприятий. Стоит ли говорить, что этих АТП давно нет? Справку фактически взять не у кого».

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Дальше — больше. Согласно украинскому закону «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы», чернобыльцы имеют не только право на пожизненную реабилитацию и бесплатную медпомощь, но и скидку в 50% на оплату газа, света, отопления и других коммунальных услуг.

«Ничего этого мы давно не видим, — отметил ФАН один из активистов общественного движения «Союз Чернобыль Украины». — Необходимые нам деньги государство выделяет по остаточному принципу: сейчас в первую очередь средства отдаются на помощь «ветеранам АТО» в Донбассе. В случае, если новое постановление правительства окончательно вступит в силу, об украинских чернобыльцах можно будет говорить исключительно в прошедшем времени».

В неофициальной беседе с корреспондентом ФАН высокопоставленный чиновник из Черниговской области заявил следующее:

«Наша [местная] казна пуста, украинская казна в целом — тоже. Не можем мы найти денег на льготы чернобыльцам. Прошло 35 лет [с момента взрыва на ЧАЭС]. Можно, наконец, успокоиться и больше не требовать для себя дополнительных привилегий?»

Любопытно, что тот же официальный Киев от комментариев на эту тему отказывается.