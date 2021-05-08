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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Интервью со знаменитостями — новый проект ФАН-ТВ

  /   Обновлено: 08 мая 2021 19:09
Общество
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Интервью со знаменитостями — новый проект ФАН-ТВ

«Федеральное агентство новостей» объявляет о запуске нового проекта «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Известный блогер на протяжении четырех лет писал колонки для ФАН на темы политики и шоу-бизнеса, а также выпустил ряд резонансных интервью с такими известными личностями, как Федор Добронравов, Наталья Поклонская, Карина Мишулина, Валентина Легкоступова, Матвей Легкоступов, Анэтта Бриль, Леонид Лейкин, Эрик Робертс, Луис Мэндилор, Ева Бартлетт и Исса Заруи. В начале этого года был запущен проект «JourФак Манукяна», в котором Вадим знакомит зрителей с главными новостями недели. Теперь Манукян впервые окажется в кадре в качестве интервьюера и будет задавать свои вопросы знаменитостям. Блогер решил поделиться своими эмоциями по случаю старта этого проекта.

Мне очень приятно презентовать свой новый проект на площадке ФАН-ТВ. Вот с этих кадров заставки каждое воскресенье будут начинаться мои интервью со знаменитостями. В прошлом я общался с селебрити преимущественно онлайн, за редким исключением. Возможность встретиться с интересными людьми оффлайн в московской студии — это большая удача. Вас ждут интервью со знаменитостями, которые сумели в своих отраслях деятельности добиться серьезных высот. По сложившейся традиции, я буду разговаривать с абсолютно разными людьми. В ближайших планах — интервью с известными актерами и музыкантами, политиками, блогерами, журналистами и общественными деятелями.

Приоткрою завесу тайны. Дело в том, что первое интервью уже отснято. Я решил начать с необычного выпуска и отправился в гости к очень интересному собеседнику. Передачи с его участием на ТВ всегда имеют высокие рейтинги, а шоу, в которых он охотно появляется, собирают миллионы просмотров в Сети. Заинтригованы? Вечером 9 мая приглашаю всех на площадку ФАН-ТВ на старт моего нового проекта!

 

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