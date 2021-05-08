Депутат от Крыма обвинил Украину в продаже исторических объектов под застройку

Политик, депутат Государственной думы Российской Федерации Павел Шперов рассказал ФАН, как украинские власти уничтожали в Крыму исторические объекты и продавали земли заповедников.

Ранее украинская «прокуратура Автономной Республики Крым» под предлогом «противодействия преступлениям против культурных ценностей на оккупированном полуострове» отчиталась о заседании. Председатель собрания виртуальной прокуратуры Виталий Секретарь заявил, что, несмотря на отсутствие доступа к «оккупированной территории», «прокуратурой» в настоящее время ведется расследование 70 уголовных дел по фактам «умышленного уничтожения и порчи памятников истории или культуры» на территории Крыма.

«Я видел, как Крым грабили при Украине. Я — уроженец Симферополя, я сам крымчанин и наблюдал это много лет. Украинская власть разоряла и разворовывала все, что только могла. Под застройку отдавали участки, расположенные на территории объектов культурного наследия, древних памятников истории и культуры!» — сообщил Шперов.

Депутат обратил внимание, что «прокуратура Республики Крым» — это несуществующий в реальности государственный орган Украины. Политик пояснил, что в соседней стране есть виртуальные суды, которые кого-то судят. По словам собеседника ФАН, если граждан Украины устраивает содержать целый штат нахлебников, которые ничего не делают, они могут кормить этих людей.

«Насколько я знаю, в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым или в местную полицию никто из этих «заседавших» не обращался. Если на Украине внезапно стали заботиться о культурном наследии Крыма, пусть проверят документы, кто и как совершал махинации с землей до 2014 года, все это хранится в архивах. Пусть привлекут к ответственности преступных чиновников, сбежавших на Украину. К сожалению, подобные «заседания украинской прокуратуры» — просто информационный шум, антироссийская пропаганда», — добавил крымчанин.

Павел Шперов предложил всем сотрудникам правоохранительных органов Украины и простым гражданам, думающим, что в Крыму сегодня «творятся преступления против истории и культуры», приехать и посмотреть на все своими глазами. Он добавил, что русский Крым, в отличие от Украины, открыт и гарантирует гостям безопасность.