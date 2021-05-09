В России открылся музей авиации «Крылья Победы»

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Ирак

Иракские Су-25 не могут летать из-за отсутствия запасных частей

Штурмовики Су-25 и БПЛА CH-4 ВВС Ирака в настоящее время не могут летать и находятся на земле из-за отсутствия запасных частей. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Министерства обороны США, опубликованном 4 мая.

В нем заявлено, что Су-25 «не летали в течение квартала из-за отсутствия запчастей и средств», а беспилотники CH-4 простаивают с сентября 2019 года, потому что они ожидают запчасти из Китая.

Iraq’s Russian-made Su-25 ground-attack aircraft and Chinese-made CH-4 unmanned aerial vehicles (UAVs) are currently grounded owing to a lack of spare parts, according to a report released by the US (OIG).https://t.co/mKyxWvfCDX pic.twitter.com/5jCdMG61yC — Tango III's Military News (@IiiTango) May 6, 2021

Однако проблемы ВВС Ирака касаются не только российских штурмовиков и китайских беспилотников. В отчете также сообщается, что американские БПЛА ScanEagle поднимались в воздух всего дважды за первый квартал 2021 года и не осуществляют полеты с 9 января. А легкие учебно-боевые L-159 чешского производства бездействуют из-за необходимости проведения переподготовки летчиков.

Мьянма

Крушение вертолета в Мьянме

Этнические повстанцы из Качинской Армии Независимости (КАН) в штате Качин в Мьянме сбили вертолет армейской авиации Ми-35П Вооруженных сил страны 3 мая 2021 года. Вертолет, выполнявший боевую задачу, был сбит в 10:29 по местному времени и упал около деревни Конгло в районе Момаук.

Myanmar Army Mi-35 gunship shot down by Kachin Independence Army (KIA) rebels today morning with a Chinese FN-6 MANPADs.pic.twitter.com/1uOqyLzauI — ???????????? ???????????????????????????????????? (@TheWolfpackIN) May 3, 2021

По предварительной информации, экипаж погиб. Сбитый 3 мая Ми-35П — первый вертолет, потерянный правительственными войсками Мьянмы после начала внутреннего конфликта в этой стране.

Россия

Открытие музея «Крылья Победы»

Выставочный центр «Крылья Победы» открылся в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме Свердловской области.

Этот центр станет одним из самых крупных музеев авиации в стране. Он продолжит формировать свои выставочные пространства, пополняться новыми экспонатами и после открытия.

УГМК открыла в Верхней Пышме новый выставочный центр авиатехники «Крылья Победы» https://t.co/3hkmkN9o8o pic.twitter.com/GUuRLSuIjZ — ПРАВДА УрФО (@pravdaurfo) May 5, 2021

Экспозиционные залы площадью 9 тыс. кв. м в специально построенном четырехэтажном здании вмещают даже самые крупные самолеты, в том числе Ил-2, И-16, Ту-2, а также поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза бомбардировщики Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, транспортный Douglas DC-3. Самый крупный самолет экспозиции — американская летающая лодка PBY Catalina длиной 19 м, размах крыла которой составляет больше 31 метра.

Специальному летному отряду «Россия» исполнилось 65 лет

Свое 65-летие 5 мая отметило авиационное подразделение — специальный летный отряд «Россия».

Его история началась в 1956 году, когда вышло постановление Совмина СССР о создании авиационного отряда особого назначения (АОН) в составе Московского управления транспортной авиации ГВФ. Впоследствии подразделение стало называться Отдельным авиационным отрядом №235. А в 1993 году на его базе создали Государственную транспортную компанию «Россия», из которой в 2009 году был сформирован отдельный Специальный летный отряд в ведении Управления делами президента.

???? Поздравление С.В.Лаврова руководству и коллективу ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия»:



???? Отряд #СЛОРоссия прочно утвердился в качестве надежного партнера МИД России, содействующего бесперебойному функционированию отечественной дипломатии.



???? https://t.co/cO6QibKT93 pic.twitter.com/hnHT5SBgMl — МИД России ???????? (@MID_RF) May 5, 2021

В советское время на СЛО возлагались обязанности по перевозке не только высшего руководства партии и правительства СССР, но и глав и общественных деятелей дружественных государств. Сегодня же СЛО «Россия» осуществляет перевозки президента страны, премьер-министра и других первых лиц.

США

Американские летчики получили цветное «зрение»

Пресс-служба компании Northrop Grumman объявила о первых поставках в ВВС и Национальную гвардию США усовершенствованных подвесных прицельно-навигационных контейнеров LITENING.

В качестве ключевой особенности обновленной версии выступает возможность получать цветное видео в высоком разрешении, что делает наведение на цель быстрее и точнее.

Northrop Grumman’s LITENING advanced targeting pod has been fielded for the first time with full-color, digital video capability with the Air Force Reserve and Air National Guard, giving pilots of the servic...https://t.co/L9BiOOEL1I#northrop #lockheed #boeing — Aerotech News (@Aerotechnews86) May 6, 2021

Новая версия LITENING 4-го поколения может показывать до трех отдельных изображений, позволяя операторам видеть цветное и инфракрасное видео одновременно и в разных полях обзора. Любой существующий LITENING может быть обновлен до цветного «зрения».

Согласно информации Northrop Grumman, за все время было поставлено более 900 подвесных контейнеров LITENING всех поколений, из которых по-прежнему в строю 97%. Общий налет с ними составляет около 3 млн часов, более миллиона из которых «боевые».

Франция

Египет покупает у Франции дополнительно 30 истребителей

Египет достиг договоренности с Францией о закупке 30 дополнительных истребителей Dassault Rafale на общую сумму 3,9 млрд евро.

Сделка включает контракт на 200 млн евро на приобретение оборудования и боеприпасов для самолетов.

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила заключение контракта.

Je me félicite de la vente de 30 Rafale à l'Egypte, partenaire stratégique. Ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau son excellence technologique et opérationnelle. pic.twitter.com/ZdPxJw53rq — Florence Parly (@florence_parly) May 4, 2021

В Twitter она написала:

«Я приветствую продажу 30 Rafale Египту, стратегическому партнеру. Этот экспортный успех имеет решающее значение для нашего суверенитета и сохранения 7000 рабочих мест в промышленности во Франции в течение трех лет. Rafale еще раз демонстрирует свое технологическое и эксплуатационное превосходство».

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