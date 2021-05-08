Глава Госдепа Блинкен назвал приоритеты США на дебатах в Совбезе ООH

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН в режиме онлайн. Переговоры были посвящены перспективам развития международной организации. Текст выступления появился на сайте Госдепартамента.

В начале своего выступления госсекретарь напомнил, что в момент создания ООН США были «самой могущественной державой мира», однако все равно согласились пойти на ограничения и войти в коалицию стран, чтобы избежать будущих конфликтов и создать «справедливый международный порядок».

«Самые могущественные страны связали себя этими принципами. Они согласились на форму самоограничения, как выразился президент Трумэн, «отказав себе в праве делать все, что им заблагорассудится». Они понимали, что это в конечном счете послужит не только интересам человечества, но и их собственным. Соединенные Штаты тоже сделали это», — отметил Блинкен.

Климат прежде всего

Одним из самых серьезных вызовов для США Блинкен назвал климатический кризис. Если не начать действовать быстро, чтобы сократить выбросы, то результаты могут быть катастрофическими. Америка готова сотрудничать со всеми странами, потому что, по его мнению, «ставки слишком высоки, чтобы позволить разногласиям встать на пути сотрудничества».

Блинкен также подчеркнул, что некоторые действия США (при предыдущей администрации, которая не поддерживала Парижское соглашение по климату) заставили усомниться в приверженности правилам ООН, и попросил «судить» страну по последним действиям.

«При администрации Байдена и Харрис Соединенные Штаты уже активно включились в работу многосторонних институтов. Мы присоединились к Парижскому соглашению по климату, вновь вступили во Всемирную организацию здравоохранения и стремимся присоединиться к Совету по правам человека. Мы стараемся укрепить режим ядерного нераспространения. Мы, безусловно, являемся крупнейшим вкладчиком в (программу производства вакцин от коронавируса) COVAX», — заявил он.

При этом заявления Блинкена о сокращении выбросов вредных газов не сочетаются с планами президента США Джо Байдена, который хочет создать несколько миллионов новых рабочих мест в стране. По предложению президента 2000 млрд долларов планируется потратить на развитие различной инфраструктуры в стране — от высокоскоростного интернета до расширения дорожной сети. Также президент выступает с предложением перевести американские производства из Китая обратно в США, в рамках заложенной Трампом стратегии на противостояние КНР.

Может ли массовое создание новых рабочих мест и возвращение в страну сотен производств сочетаться с обнулением тепловых выбросов — неясно. Администрации Байдена, как и всем остальным, предстоит решать — климатические или экономические цели считать более значимыми. При этом Вашингтон неоднократно заявлял о необходимости резко сокращать парниковые выборы в Китае.

The future of our nation is going to be made in America — by all of America.



Joe Biden’s plan to revitalize American manufacturing is going to ensure we build things back better than they ever were before. Read the full plan ⬇️ https://t.co/PQ7umaxCxe — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) August 5, 2020

Международный порядок

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США будут сопротивляться, если увидят, что страны «подрывают международный порядок».

«Когда государства, особенно постоянные члены Совета Безопасности, пренебрегают этими правилами и не привлекают к ответственности тех, кто нарушает международное право, другие также могут безнаказанно нарушать эти правила. Все мы должны выполнять подобные обязательства, какими бы трудными они не были. Это касается и США», — сказал он.

При этом США и сами не раз были замечены за подрывом правил международного порядка. Они более 20 лет находились в Афганистане для того, чтобы перестроить страну под свои цели. В Сирии американские войска также целенаправленно оккупировали несколько нефтяных полей под предлогом охраны от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований и это мешает урегулированию ситуации в Сирии.

Лавров рассказал, куда США направляют доходы от сирийской нефти https://t.co/CqDSkWkEHX pic.twitter.com/UJooeV1OHy — 24topkz (@24topkz) November 2, 2019

Собственная демократия

По словам Блинкена, США также активно предпринимает шаги для решения «проблем неравенства и несправедливости» внутри страны.

«Мы также предпринимаем различные действия, чтобы решить проблемы неравенства и несправедливости в нашей собственной демократии. Мы делаем это открыто и прозрачно», — сказал он.

При этом российский МИД и международное сообщество также не раз упрекали США в нарушении прав человека. В стране второй год не прекращаются митинги и волна полицейского насилия. По данным организации Human Rights Watch, в Америке самое большое количество заключенных в мире. На 100 тысяч американцев 760 содержатся под стражей, а в целом по стране за решеткой находится примерно 2,2 млн человек. Во многих случаях к этому добавляются ужасные условия содержания заключенных, несъедобная еда и антисанитария — вот неполный список того, с чем сталкиваются в местах временного заключения.

В стране остро стоит проблема расизма. Несмотря на все митинги Black Lives Matter афроамериканцев по-прежнему чаще убивают и сажают в тюрьму.

В США также наблюдаются проблемы с соблюдением прав трудящихся. Многие получают зарплату ниже минимальной, работают сверхурочно, трудятся в опасных условиях, подвергаются дискриминации по возрасту, инвалидности или по семейным обстоятельствам.

«Лжец, лжец»

По мнению политолога, американиста Рафаэля Ордуханяна, слова Блинкена о климатическом кризисе нужны лишь для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем в виде учений НАТО и общего ухудшения отношений между странами.

«После того как отношения между ядерными державами стали на грани войны, наши корабли уже практически трутся борт об борт. Многотысячные группировки НАТО развертывают свои силы исключительно для агрессивных действий против нас. Совершенно неприемлемые санкции вводят против нас и наших друзей. Мы видим сейчас абсолютно наглое и беспрецедентное вмешательство в наши внутренние дела. Мы видим, что американская риторика стала совершенно бандитской. И анализировать этот клоунский бред нет смысла, он создан для того, чтобы отвлечь наше общее внимание», — заявил Ордуханян в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог считает, что Блинкен и остальная команда американской администрации давно показали свой «профессионализм».

«Меня больше удивляет, зачем мы играем в эти игры, зачем мы участвуем в этих саммитах. Я пропускаю тезисы этого человека, потому что он лжец, как и остальные», — заключил Ордуханян.

1 Организация запрещена на территории РФ.