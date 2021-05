Глава Госдепа Блинкен назвал приоритеты США на дебатах в Совбезе ООH

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН в режиме онлайн. Переговоры были посвящены перспективам развития международной организации. Текст выступления появился на сайте Госдепартамента.

В начале своего выступления госсекретарь напомнил, что в момент создания ООН США были «самой могущественной державой мира», однако все равно согласились пойти на ограничения и войти в коалицию стран, чтобы избежать будущих конфликтов и создать «справедливый международный порядок».

Одним из самых серьезных вызовов для США Блинкен назвал климатический кризис. Если не начать действовать быстро, чтобы сократить выбросы, то результаты могут быть катастрофическими. Америка готова сотрудничать со всеми странами, потому что, по его мнению, «ставки слишком высоки, чтобы позволить разногласиям встать на пути сотрудничества».

Блинкен также подчеркнул, что некоторые действия США (при предыдущей администрации, которая не поддерживала Парижское соглашение по климату) заставили усомниться в приверженности правилам ООН, и попросил «судить» страну по последним действиям.

При этом заявления Блинкена о сокращении выбросов вредных газов не сочетаются с планами президента США Джо Байдена, который хочет создать несколько миллионов новых рабочих мест в стране. По предложению президента 2000 млрд долларов планируется потратить на развитие различной инфраструктуры в стране — от высокоскоростного интернета до расширения дорожной сети. Также президент выступает с предложением перевести американские производства из Китая обратно в США, в рамках заложенной Трампом стратегии на противостояние КНР.

Может ли массовое создание новых рабочих мест и возвращение в страну сотен производств сочетаться с обнулением тепловых выбросов — неясно. Администрации Байдена, как и всем остальным, предстоит решать — климатические или экономические цели считать более значимыми. При этом Вашингтон неоднократно заявлял о необходимости резко сокращать парниковые выборы в Китае.

The future of our nation is going to be made in America — by all of America.



Joe Biden’s plan to revitalize American manufacturing is going to ensure we build things back better than they ever were before. Read the full plan ⬇️ https://t.co/PQ7umaxCxe