Стало известно, благодаря чему Манижа может пройти в финал Евровидения

Певица Манижа, которая через считанные дни будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах, провела первую репетицию своего конкурсного номера на песню «Русская женщина» на арене Ahoy в Роттердаме, где и пройдет конкурс.

Певица появилась в костюме из лоскутков тканей, присланных вместе с посланиями поддержки из разных уголков нашей необъятной страны. Во время выступления артистка эффектно избавилась от него и предстала перед зрителями красном комбинезоне. В помощь Маниже вместе с ней репетировали четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране, который сопровождал номер российской исполнительницы, можно было разглядеть женщин разного возраста, которые представляли разные народности РФ. Их видеоролики в финале номера складываются в слова «Russian Woman».

Известный блогер Вадим Манукян в комментарии ФАН заявил, что только яркое шоу позволит российской исполнительнице пробиться в финальную часть конкурса.

«Главное, чтобы костюмчик сидел. Манижа довольно пышно смотрелась на репетиции. Думаю, из костюма ей бы стоило выбегать более проворно. Главное — добавить динамизма в танец. В целом мне идея понравилась. Надеюсь, что Маниже удастся 18 мая выступить на 100% и пройти в финал», — сказал он.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Сама певица назвала свои наряды «главным манифестом» выступления. Манижа призналась, что лоскутки для платья ей присылали ее поклонницы со всей России, что отражает наличие большого количества национальностей в РФ.

Первый полуфинал 65-го конкурса песни «Евровидение-2021» состоится 18 мая в 22:00 по московскому времени в Роттердаме, второй — 20 мая. Если российская исполнительница сможет выйти в финал, то ей, как и всем финалистам, представится возможность бороться за победу 22 мая. В финале сойдутся 26 конкурсантов: 20 отобранных в ходе двух полуфиналов, представитель Нидерландов — страны-хозяйки 65-го конкурса — и пять участников из стран-основательниц «Евровидения» (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция).

пресс-служба первого канала / Максим Ли

Ранее стало известно, что вести прямые трансляции с полуфиналов и финала конкурса «Евровидение» будет Первый канал.

Комментировать конкурс будут телеведущая Яна Чурикова и телепродюсер Юрий Аксюта. Организаторы приняли решение допустить 3,5 тысячи зрителей. Шоу своими глазами смогут увидеть только те, кто купил билеты в 2020 году.