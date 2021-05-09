Инициативные крымчане сами устроили праздник для ветеранов ВОВ

В Симферополе в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители двора провели праздничный концерт для соседей-ветеранов и детей войны. Инициатива полностью принадлежала жителям двора.

«Ничего нельзя забывать. Память должна передаваться из поколения в поколение, иначе у нас не будет будущего», — считают жители девятиэтажки.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Мероприятие прошло уютно, с песнями, поздравлениями и благодарностями. Домовой комитет подготовил сценарий, дети выучили стихи и нарисовали плакаты, украсили двор, взрослые пели песни, играли на музыкальных инструментах, передает корреспондент ФАН. Ветераны тоже зачитали стихи, вспоминая те страшные дни своей жизни.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали. За то, что вы пережили. И пожелать вам крепчайшего здоровья — сегодня это самое главное, что можно пожелать. Я также хочу, чтобы ни ваши дети, ни внуки, ни правнуки не пережили того, что пережили вы. Спасибо вам огромное, низкий поклон», — поздравил ветеранов депутат Симферопольского городского совета Олег Горьков.

С импровизированной трибуны звучали истории присутствующих ветеранов, которые все как один пришли почтить память тех, кого сегодня с нами нет, и пожелать доброго здравия тем, кто присутствует.

«Когда началась война, Тоне было 10 лет, жила она в деревне в Николаевской области. Когда пришли фашисты — начался ад. Соседнюю деревню, где жили родственники ее мамы, фашисты сожгли дотла, а всех людей расстреляли. Ей повезло, она выжила в войну. После того как их освободили, был страшный голод, но надо было поднимать деревню. Пахали на коровах, и женщины сами впрягались в плуг. Трудовой стаж Тони начался с 13 лет», — рассказали об Антонине Андреевне Лапшиной, одной из прошедших войну женщин.

Корреспондент ФАН узнал, что побудило выступающих на такой поступок, что они чувствовали, читая стихи для ветеранов и детей войны.

«Мне нравятся такие мероприятия, у меня бабушка — ветеран Великой Отечественной войны, была медсестрой. А я люблю приносить обществу настроение, выступать на публике. Поэтому, когда меня попросили участвовать в концерте, я без раздумий согласилась. Мне это очень приятно», — поделилась Юлия Боровий.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Это сделано для ветеранов войны, я очень уважаю их и считаю, что нужно чаще устраивать такие праздники, потому что они этого заслужили. Мне очень понравилось участвовать, очень люблю такие мероприятия и в школе тоже часто участвую в концертах, помогаю в организации», — рассказывает Эвелина Окситова.

Организаторы концерта также предложили жителям двора выставлять в окна портреты своих ветеранов и таким образом поддерживать переведенный в онлайн-режим «Бессмертный полк».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как благодаря движению «Бессмертный полк» украинка узнала боевую биографию отца.