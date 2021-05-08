ФАН представляет специальный репортаж Игоря Кимаковского из ДНР

8 мая на Саур-могиле традиционно стартовало празднование Дня Победы в Донецкой Народной Республике.

И этот курган стал местом беспримерного подвига солдат Красной армии в 1943 году. В честь бойцов Великой Отечественной войны, героически сражавшихся в этих местах, на кургане 19 сентября 1967 года был открыт мемориальный комплекс.

Бои ополченцев Донбасса с украинскими вооруженными формированиями за эту высоту в конце июля в 2014 года вписали свою славную страницу в историю молодой республики. В преддверии Дня Победы ведущий программы Федерального агентства новостей «Зона» Игорь Кимаковский побывал на Саур-могиле и взял интервью у одного из участников тех событий, бойца батальона «Восток» Сотникова Олега Михайловича.

В специальном репортаже ФАН — уникальные факты из военной истории кургана. А главное — рассказанная непосредственно самим героем история о том, как «СОМ» (позывной Сотникова) трижды вызывал удар на себя и своих товарищей, оказавшись в полном окружении украинских боевиков.