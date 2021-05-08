Росгвардия провела памятные мероприятия ко Дню Победы в Москве

В память о великой Победе на базе отряда Росгвардии в Строгино посадили около 50 деревьев и кустарников.

В акции приняли участие непосредственно руководители и личный состав столичного главка Росгвардии совместно с представителями Комитета лесного хозяйства Московской области. Вместе со всеми высаживал молодые деревца и член совета по культуре при Росгвардии Алексей Огурцов.

«Главное управление ежегодно принимает участие в данной акции. В этом году она проходит в более широком формате. На этот раз мы решили высадить деревья на своей территории и надеемся, что со временем здесь будет настоящий зеленый лес», — отметил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по г. Москве Дмитрий Щебуняев.

Правоохранители привлекли к работам по озеленению и членов своих семей. Для привыкших к жизни в столице детей сотрудников посадка деревьев стала настоящим приключением. Разобраться в непростой науке лесоводства ребятам помогли участвовавшие в памятной акции лесники Московской области.

Еще одно мероприятие ко Дню Победы прошло на Поклонной горе, где сотрудники правоохранительных органов торжественно возложили цветы к Вечному огню. Начальник московского главка Росгвардии генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев вместе с заместителями и сотрудниками вневедомственной охраны почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.