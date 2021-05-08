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Ростовчанин погиб при переходе перевала в Карачаево-Черкессии

Происшествия
Ростовчанин погиб при переходе перевала в Карачаево-Черкессии
wikipedia.org  /  Grag / CC BY-SA 3.0

Ростов-на-Дону, 8 мая. Страшная трагедия случилась с жителем Ростова во время майских праздников. 6 мая при переходе через перевал «Холодный» один турист сорвался со снежника и скончался от полученных травм.

По факту инцидента Зеленчукский межрайонный следственный отдел СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике проводится доследственная проверка.

Как пояснили в ведомстве, 6 мая, примерно в 14:00, во время перехода из урочища реки Большая Лаба в урочище реки Санчара путем спуска по перевалу «Холодный» у потерпевшего из-под ног ушел снег, он соскользнул и упал на заснеженную поверхность склона.

«Участники группы оказали потерпевшему первую медицинскую помощь, но в 18:20 этого же дня он скончался, о чем руководитель группы сообщил на пограничную заставу поселка Пхия ПУ УФСБ России по КЧР», — добавили в управлении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены все необходимые экспертизы.

Ранее ФАН сообщал о гибели туриста под лавиной в Бурятии во время восхождения на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.

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