Банки Хабаровского края заключили более двух тысяч договоров льготной ипотеки

Хабаровск, 8 мая. Объем выдачи льготной ипотеке в Хабаровском крае по программе с государственным субсидированием составил 10 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.

Банки оформили 2658 кредитов под 2% годовых на приобретение и строительство жилья. Как уточняется, преимущественно ипотеку брали молодые семьи, так как программа рассчитана на молодежь до 35 лет.

Замминистра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев отметил, что такая статистика говорит о востребованности «дальневосточной ипотеки». По его словам, с начала 2021 года в рамках льготной программы кредиты оформили более 500 семей, проживающих на территории региона.

Депутат Госдумы Петр Толстой ранее предложил ввести в России беспроцентную ипотеку для определенных категорий граждан. По словам парламентария, на нее смогли бы претендовать многодетные семьи.