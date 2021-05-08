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Принц Саудовской Аравии объявил о выделении 26 млн долларов на благотворительность

  /   Обновлено: 08 мая 2021 19:00
Весь мир
Принц Саудовской Аравии объявил о выделении 26 млн долларов на благотворительность
Федеральное агентство новостей  / 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил о планах выделить 26 млн долларов на благотворительность в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом пишет The National News.

Объявленная кронпринцем сумма будет разделена на две части. Мухаммад бин Салман перечислит 23,2 млн долларов благотворительным организациям. Оставшиеся 3,5 млн долларов пойдут на погашения долгов 150 заключенных. Это поможет им получить амнистию, и они воссоединятся с семьями.

Инициатива была объявлена во время Рамадана. В этот период в исламе принято делать крупные пожертвования, которые называются закятом.

Благотворительность Мухаммеда

Нынешние пожертвования выделяются в рамках программы SNAD, о старте которой Мухаммад бин Салман объявил в конце 2018 года.

Целью программы стало расширение прав и возможностей для удовлетворения потребностей представителей различных слоев общества.

В рамках инициативы происходит поддержка некоммерческих организаций, которые заботятся о людях с ограниченными возможностями, онкобольным, вдовам, разведенным, сиротам, а также людям с синдромом Дауна.

Программа наследного принца также помогает заключенным получить освобождение благодаря финансовой поддержке. А первым проектом стал SNAD Marriage, который помогает малоимущим помочь с вступлением в брак.

Благие дела в пост

Благотворительность прямо сейчас для мусульман имеет особое значение. В настоящий момент продолжается Рамадан, а это один из важнейших столпов ислама, поскольку в этот месяц был ниспослан Коран.

Рамадан завершается ночью предопределения, в честь открытия пророку Мухаммаду первой суры Корана в 610 году в пещере Хира горы Джабал ан-Нур.

Длительность Рамадана составляет 30 дней. В течение месяца правоверный отказываются от пищи в дневное время. Пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца.

Совершение благих дел в Рамадан считается особенно важным. Согласно изречениям Мухаммада, Аллах увеличивает их значимость в 700 раз.

Грехи кронпринца

Искупление грехов для наследного принца Саудовской Аравии может иметь важное значение. На международной арене репутация королевства и непосредственно самого Мухаммада бин Салмана воспринимается неоднозначно.

Вашингтон обвиняет Эр-Рияд в поддержке террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность в совершении теракта 11 сентября 2001 года. Тогда захваченные радикальными исламистами самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Кроме того, кронпринца считают виновным в гибели журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, который был убит 2 октября 2018 года на территории стамбульского консульства Саудовской Аравии.

Погибший журналист работал в Washington Post и часто выступал с критикой Мухаммада бин Салмана, обвиняя его в многочисленных нарушениях прав человека. О том же говорят правозащитные организации в Европе и Соединенных Штатах.

«Злоупотребления включат произвольные аресты на длительный срок — более двух лет — без предъявления обвинения, суда или четкого судебного процесса», — говорится в  отчете организации Human Right Watch.

Правозащитники отмечают, что саудовские власти содержат заключенных в неофициальных местах содержания под стражей, в числе которых упоминается пятизвездочный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде.

В дополнение к этому, в королевстве практикуется публичная смертная казнь жестокими методами.

За один только 2020 год саудовские власти казнили 27 человек. По сравнению с 2019 годом это количество снизилось на 85%. В прошлом году правительство Саудовской Аравии начало социальные реформы, как утверждается, направленные на людей моложе 35 лет для того, чтобы они отказались от борьбы с монархией.

Так или иначе, с чем бы ни были связаны благотворительные инициативы Мухаммада бин Салмана Аль Сауда — с искуплением грехов или с другими личными мотивами — кронпринц выделил 26 млн долларов для помощи людям. Часть этой суммы поможет 150 заключенным воссоединиться с семьей. А для них, вероятнее всего, не имеет значение, произошло это по причине Рамадана, или в любое другое время.

1 Организация запрещена на территории РФ.

саудовская аравия рамадан SNAD
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