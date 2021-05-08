Сокращение длительности рабочей недели допустили в Совфеде РФ

Москва, 8 мая. Продолжительность рабочей недели для некоторых категорий жителей РФ могут сократить, сообщил сенатор Валерий Рязанский.

Согласно действующим нормам, сейчас россияне трудятся 40 часов в неделю. Не исключено, что рабочее время в пятницу будет сокращено, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии URA.RU.

Решение может коснуться некоторых категорий граждан. Например, молодым мамам таким образом могут выделить дополнительное время для воспитания детей, объяснил сенатор. В то же время переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем времени не предвидится.

Тему четырехдневной рабочей недели обсудили политики и общественные деятели Санкт-Петербурга. Вопрос поднимался во время онлайн-эфира ИА «Невские Новости» и Медиагруппы «Патриот» на тему «Послание президента Федеральному собранию».