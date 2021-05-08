Доктор Мясников перечислил четыре главных признака меланомы

Москва, 8 мая. Наличие родинок большого размера и неравномерного оттенка может указывать на развивающуюся меланому, заявил популярный российский врач Александр Мясников.

Белокожим и светлоглазым людям крайне не рекомендуется загорать. Дело в том, что они намного чаще других подвержены злокачественным образованиям кожи. Такому фенотипу следует пользоваться солнечным кремом, заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Человек должен быть обеспокоен если у него на теле есть родинки, у которых есть размытые границы и неравномерная пигментация. Как правило, их диаметр превышает 6 мм и они быстро развиваются, рассказал он.

«Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом. Вы должны их фотографировать, потому что, пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями», — объяснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Не так давно доктор Мясников назвал симптом рака, который нельзя игнорировать мужчинам. По его словам на наличие серьезных проблем с ЖКТ у мужчин указывает дефицит железа в организме.