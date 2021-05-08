Три ракетных взрыва возле кабульской школы для девочек унесли жизни 15 человек

Кабул, 8 мая. Полиция устанавливает обстоятельства смертельных взрывов, которые произошли возле учебного заведения. В результате инцидента погибли и пострадали около 50 человек.

Серия из трех взрывов произошла возле школы для девочек в столице Афганистана. В результате происшествия погибли, по меньшей мере, 15 человек, 35 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Афганская голубка».

Вероятно, около учебного заведения разорвались три ракеты. В настоящее время ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за инцидент. Сотрудники МВД страны выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В конце апреля мощный взрыв произошел на востоке Афганистана. Жертвами инцидента стали десятки человек, писал ФАН.