Иммунолог оценил роль «Спутника Лайт» в борьбе с пандемией коронавируса

Москва, 8 мая. Появление однокомпонентного «Спутника Лайт» изменит ситуацию с распространением COVID-19, заявили в Научном информационном центре по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Однако выбор препарата для вакцинации должен быть основан на индивидуальном подходе и с учетом состояния здоровья каждого пациента, напоминают медики. Применение «Спутника Лайт» позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации.

«Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее», — сказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, говоря о средстве, отмечает radiokp.ru.

Клинические исследования «Спутника Лайт» демонстрируют довольно многообещающие результаты и имеют право на высокую эффективность. В ближайшее время мексиканские власти рассмотрят возможность экстренного применения этого препарата. Лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex передала запрос на использование «Спутника Лайт» санитарному регулятору Cofepris.