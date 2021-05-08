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Полицейские Волжского вынесли из горящей квартиры потерявшего сознание жильца

Общество
Полицейские Волжского вынесли из горящей квартиры потерявшего сознание жильца
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Волгоград, 8 мая. Сотрудники ППС, лейтенант Константин Власов и старшина Вячеслав Лемешко, первыми прибыли на место пожара и спасли жизнь 59-летнему местному жителю.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на Пионерской улице в Волжском, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Сотрудники ППС оказались ближе всего к месту ЧП, они заметили клубы дыма из окна квартиры на пятом этаже и немедленно бросились на помощь жильцам.

Местные жители сообщили правоохранителям, что в полыхающей квартире находится человек. Пробравшись в жилье, полицейские обнаружили в комнате мужчину без сознания. Правоохранители вынесли погорельца на руках и передали прибывшим медикам.

Предварительно известно, что причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем. В настоящий момент пострадавший волжанин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Накануне сотрудник Росгвардии спас провалившуюся под снег девочку в Норильске, писал ФАН.

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