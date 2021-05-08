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Третья часть «Стражей Галактики» может стать последним фильмом с Драксом

Общество
Третья часть «Стражей Галактики» может стать последним фильмом с Драксом
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 8 мая. Персонаж вселенной Marvel Дракс Разрушитель может больше не появиться на экране после выхода третьей части «Стражей Галактики».

Премьера триквела запланирована на 2023 год. Как и в предыдущих лентах киновселенной Marvel, в нем Дракса сыграет Дэйв Батиста. Однако актер отметил, что это, возможно, последний раз, когда он воплощает героя на экране.

Как сообщил Батиста, режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн предлагал снять отдельный фильм про Дракса и Мантис (героиня сиквела), однако студию этот проект не заинтересовал. Актер исключает, что его персонаж появится в телевизионном формате.

При этом Батиста полагает, что «Стражи Галактики — 3» могут и не стать последними для персонажа, просто его будет играть другой актер. Ганн же заявил, что Дракса без Батисты для него не существует.

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг ранее довел до слез Джеймса Ганна. Режиссер «Стражей Галактики» не смог сдержать эмоций, получив оценку своего фильма от столь значимой личности.

marvel стражи галактики дракс
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