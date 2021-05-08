Киевские власти рассказали о возможном срыве мероприятий ко Дню Победы

Киев, 8 мая. Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые проходят в Киеве, оказались под угрозой. Об этом сообщила замглавы Киева Марина Хонда.

Соответствующая информация появилась на сайте госадминистрации столицы. По словам замглавы Киева, оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Однако руководство учреждения не может объяснить причины такого решения.

Хонда добавил, что директор учреждения Иван Ковальчук ссылается на распоряжение, которое поступило от министра культуры. Однако нет никаких документов, подтверждающих эту информацию.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу страны по случаю Дня памяти и примирения.