IT-специалист перечислил самые популярные способы обмана по телефону

Москва, 8 мая. Большинство телефонных мошенников используют одни и те же схемы обмана, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков.

Злоумышленники нередко представляются сотрудниками банка и якобы хотят предотвратить незаконное списание средств с карты. При этом обманщики просят предоставить какие-либо личные данные, чтобы подтвердить ее принадлежность. Настоящие представители банка всегда имеют всю информацию о картах и счетах клиентов, обратил внимание Кувиков.

Мошенники нередко используют взломанные базы данных интернет-магазинов, чтобы использовать их для обмана, продолжил специалист. Также обманщики могут под видом полицейских вымогать залог за якобы задержанного родственника. В случае сомнения, необходимо завершить звонок и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации, посоветовал Кувиков в комментарии РИА Новости.

Запись голоса человека при телефонном разговоре могут использовать для списания денег с карты, предупредил адвокат Иван Кузнецов. Злоумышленники могут использовать эти данные во время звонка в банк.