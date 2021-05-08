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Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто стал объектом его первой пародии
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Максим Галкин признался, кто стал объектом его первой пародии

  /   Обновлено: 08 мая 2021 17:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто стал объектом его первой пародии
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 8 мая. Известный юморист Максим Галкин посвятил трогательный пост в Instagram-аккаунте директору своей школы Юрию Завельскому. Именно на него артист сделал свою первую пародию.

Галкин поделился с поклонниками печальной новостью: накануне 9 мая в возрасте 94 лет ушел из жизни директор его родной школы — выдающийся педагог Юрий Завельский. Даже в Москве это имя известно очень многим, ведь Завельский в течении 43 лет возглавлял одно из лучших образовательных учреждений столицы.

По словам артиста, его любимый директор был человеком огромных знаний, харизмы и неимоверной преданности делу. Он оставил свой пост лишь в 91 год, сделав для школы очень многое, в том числе и в последние десять лет своей работы, отметил Галкин.

Юморист признается, что именно Юрий Завельский стал его первым объектом для пародии. Благодаря самоиронии педагога будущий артист приобрел уверенность в творческих способностях.

«Он был очень харизматичным человеком и стал первым объектом моих пародий. Моя пародия на него стала такой популярной в школе, что на выпускном Юрий Владимирович со свойственной ему иронией спросил меня, что же я буду теперь делать без него», — вспомнил Галкин.

Лиричное признание артиста растрогало поклонников. В комментариях поддержали Галкина, который потерял дорогого человека. По мнению фолловеров, успех артиста во многом связан с такими невероятными людьми, как Завельский, которые окружали его с самого детства.

Недавно юморист порадовал поклонников новыми кадрами со своей дочерью от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Маленькая Лиза во время прогулки в саду практически безошибочно назвала все цветы, на которые указывал ее отец.

юморист галкин школа
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