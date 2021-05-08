Меркель заявила об окончании третьей волны COVID-19 в Германии

Берлин, 8 мая. Власти ФРГ не исключают послабления карантина на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в ФРГ, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Распространение инфекции все еще остается на высоком уровне, однако третья волна, вероятно, остановлена, сообщил ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. Его мнение разделила канцлер Германии Меркель. Она указала на возможное смягчение ограничений по коронавирусу.

Массовая вакцинация проходит в странах Евросоюза. Первую дозу препарата от COVID-19 получила почти четверть населения ЕС, рассказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.