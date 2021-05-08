Европа не торопится восполнять запасы в ПХГ

Москва, 8 мая. Восполнение запасов подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе продолжает стагнировать. Впервые за долгие годы закачка газа на следующий отопительный сезон не началась в апреле.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, с 16 по 30 апреля в европейские ПХГ было закачано всего 1,1 млрд кубометров из необходимых для восполнения запасов 66,5 млрд. Разница между запасами газа в ПХГ по сравнению с прошлым годом достигла 31,9 млрд кубометров. Именно столько в настоящий момент не хватает газа европейским хранилищам на начало мая.

Тем временем спотовые цены на газ в Европе выросли до 311 долларов за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января. Возможно, покупатели собираются дождаться падения цен, чтобы закупить топливо по более выгодной цене.