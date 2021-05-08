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Сексолог Александра Миллер рассказала, чем опасна сексуальная безграмотность

Общество
Сексолог Александра Миллер рассказала, чем опасна сексуальная безграмотность
pixabay.com  / 

В наше время разговоры о сексе всегда сопровождаются смешками или порицанием, об этом ФАН рассказала сексолог Александра Миллер.

«Если в семье тема секса была табуирована, то человек ставит себе массу блоков по этому поводу. Стереотипы, навязанные семьей или обществом, толкают людей отрицать этот естественный процесс и осуждать всякого, кто свободнее в этом плане. В особенности семьи, в которых дети растут в очень жестких рамках, где темы секса не только не обсуждаются с родителями, а даже идет негласная пропаганда того, что это плохо и грязно. Человек теряет свободу не только в последующей сексуальной жизни, но и в эмоциональном плане», — объяснила сексолог.

По ее мнению, такие люди становятся закрытыми, закомплексованными, отвергающими свое тело.

«Как бы странно для обычного человека ни звучало, но именно в таких семьях с жестким воспитанием дети принимают решение о смене пола, страдают от аноргазмии (невозможность получать сексуальную разрядку), становятся контрзависимыми или зависимыми как в отношениях с людьми, так и в злоупотреблении вредными привычками», — добавила Миллер.

Сексолог Александра Миллер рассказала, чем опасна сексуальная безграмотность
depositphotos.com  / VitalikRadko

Собеседница ФАН рассказала о термине Mather like, который подразумевает, что жениться нужно на девушке из определенной семьи, то есть исключительно для создания ячейки общества и для рождения детей. А сексом в последующем мужчина будет заниматься с другой женщиной, свободной от сексуальных предрассудков.

«Конечно, это ненормально, женщины очень страдают в такой семье, потому что они понимают, что их рассматривают только в качестве инкубатора. В связи с тем, что нет свободы, человек ищет выход, и каждый находит свой. Вообще, свобода от любых предрассудков дает человеку невероятную гармонию. Возьмите даже отношения в семье, в которой есть доверие и нет лишних подозрений и постоянного провоцирования конфликтов, там никто не захочет изменять и в такую семью хочется возвращаться после работы», — объяснила эксперт.

Александра Миллер подчеркнула, что с партнером необходимо разговаривать и узнавать, что ему доставляет удовольствие, очень важно рассказывать то же самое о себе. Такие разговоры откроют новый уровень близости, что также важно для крепких отношений.

Ранее психолог-сексолог Екатерина Альская назвала качества, которые обычно мужчина и женщина хотят видеть друг в друге.

миллер сексолог
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