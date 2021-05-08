Подписчики высмеяли Дмитрия Тарасова из-за желания учить других отношениям в семье

Москва, 8 мая. Планы футболиста Дмитрия Тарасова учить пары семейным отношениям спровоцировали насмешки со стороны его подписчиков. Поклонники припомнили спортсмену его личные неудачи.

Тарасов опубликовал пост на своей странице в Instagram и поделился результатами опроса, который он провел в Stories. Оказалось, что половине проголосовавших неинтересна тема отношений в семье. После этого футболист и его третья супруга, модель Анастасия Костенко решили рассказывать о своих отношениях и о воспитании детей в Telegram-канале.

В комментариях под постом Тарасова подписчики высмеяли полузащитника, отметив, что два его брака развалились. Кроме того, пользователи соцсети напомнили о скандале с алиментами на первого ребенка спортсмена, которые он отказывался выплачивать, а также о его изменах женам.

«Семейная тема, конечно, интересна. Но не от человека, который третий раз женат. Как развестись и уйти мы и так понимаем, спасибо»; «Расскажите, как пойти налево, чтобы жена не догадывалась»; «Расскажите, как отсудить побольше алиментов у брошенных детей, так интересно!»; «Тоже мне, чему учить будете? Как женам изменять, как на родного ребенка забивать?! Как бывших жен поливать грязью?! Забавно читать, что он собирается давать какие-либо советы», — написали возмущенные комментаторы.

Дмитрий Тарасов и его супруга ранее провели прямой эфир для подписчиков. Футболист поделился с поклонниками довольно откровенными подробностями интимной жизни с женой.