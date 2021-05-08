Житель Кемерова угрожал автомобилистам пистолетом

Кемерово, 8 мая. Мужчина направлял пистолет на автомобили, в которых ехали люди. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в минувшую пятницу на бульваре Строителей. Злоумышленника оперативно задержали полицейские, когда он переходил дорогу. В руках у него был некий предмет, очень похожий на пистолет.

В отделе полиции выяснилось, что у 40-летнего задержанного при себе было не боевое оружие, а зажигалка. В настоящее время проводится проверка.

Пьяный житель Воронежа открыл стрельбу по школьникам. Один из подростков попал в больницу с ранением. Полиция возбудила уголовное дело, сообщал ФАН.