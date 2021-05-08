Фанаты Юлии Снигирь удивились сходству актрисы со старшей дочерью Цыганова

Москва, 8 мая. Актриса Юлия Снигирь опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков повзрослевшей дочери своего возлюбленного — актера Евгения Цыганова.

Цыганов ушел от своей гражданской жены Ирины Леоновой в 2016 году, когда она была беременна седьмым ребенком. Примерно в это же время он закрутил роман с Юлией Снигирь. По его словам, он сохранил прекрасные отношения и с экс-супругой, и с детьми. Снигирь, которую долгое время называли разлучницей, в одном из интервью заявила, что они с Цыгановым живут неподалеку от Леоновой и активно участвуют в жизни детей.

Судя по всему, актриса действительно нашла общий язык с наследниками своего возлюбленного. На днях звезда поделилась в соцсети фотографиями своей падчерицы — 16-летней Полины Цыгановой. Старшая наследница актера приняла участие в фотосессии и покрасовалась перед камерой в утонченных нарядах.

«Это Полина Цыганова. Вот такие дела», — подписала кадры артистка.

Подписчики удивились невероятному сходству дочери Цыганова с Юлией Снигирь. В комментариях отметили, что чертами лица девушка похожа на маму — Ирину Леонову. Однако прической и манерой держаться перед камерой 16-летняя Полина больше напоминает Снигирь.

«А мне кажется, на вас похожа! Красотка!»; «Я сначала подумала, что это дочь Снигирь! Очень похожа!»; «Прям копия Снигирь! Особенно на втором фото!» — написали фолловеры.

Недавно Юлия Снигирь показала поклонникам в Instagram снимок своего единственного сына Федора, которого родила от Евгения Цыганова. В марте мальчику исполнилось пять лет.