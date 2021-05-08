Четверть населения ЕС получила первую дозу вакцины от COVID-19

Москва, 8 мая. Первую дозу вакцины от коронавируса получила почти четверть населения Евросоюза, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.

На сегодняшний день первый этап прививочной кампании прошли 30% жителей ЕС, вторую дозу вакцины получили 12% человек. Еврокомиссия выразила надежду, что 70% взрослого населения ЕС пройдет полный курс вакцинации уже к июлю.

Власти ФРГ ранее отказались рекомендовать вакцину против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет. Поэтому решение о назначении препарата будут принимать пациенты и врачи.