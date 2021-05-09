Прошел войну и выиграл олимпийскую медаль: история советского артиллериста Литуева

Не секрет, что советские солдаты, сражавшиеся за Родину с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны, обладали недюжинной внутренней силой в сочетании с непоколебимым упорством и железным характером. После войны некоторые из них предпочли забыть о кровавых сражениях и перевести внимание на новую борьбу — спортивную. Часть солдат продолжила защищать честь страны, но уже на международной спортивной арене. Среди них был и Юрий Николаевич Литуев — участник Великой Отечественной войны, командир артиллерийской батареи, лейтенант, заслуженный мастер спорта, многократный рекордсмен мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике.

Великая Отечественная война

Когда началась война, Литуев был совсем еще юным молодым человеком — ему только исполнилось 16 лет. Несмотря на молодой возраст, юноша, долго не раздумывая, отправился в военкомат, где умолял комиссию зачислить его на фронт. Несовершеннолетний подросток был определен в артиллерийскую специальную школу, где окончил 10 классов и получил среднее школьное образование. После получения аттестата мечта юноши наконец сбылась: он отправился на фронт, чтобы наравне со всеми солдатами противостоять фашизму. Молодому артиллеристу удалось пройти Румынию, Венгрию, Австрию. Впоследствии уже командир батареи Юрий Николаевич был награжден орденом Красной Звезды. Победу над фашистами офицер встретил под громкие салюты в Австрии. В мае 1945 года возмужавшему Юрию было всего лишь 20 лет. Совсем еще юный мальчишка, который с гордо поднятой головой отстоял отечество и мирное небо над головой, а также пережил все тягости страшной, кровопролитной войны, выглядел не по годам развитым взрослым мужчиной.

Пресс-службы Музея Победы /

Жизнь после войны и спорт

До войны, еще будучи школьником, Юра проявлял интерес к физкультуре, на более серьезном уровне Литуев пристрастился к спорту уже после войны. Жизнь распорядилась так, что молодого человека перевели на работу в Ивано-Франковск, где участнику войны выпала честь отстаивать интересы города на областных соревнованиях. Никаких профессиональных умений не требовалось: только идеальная физическая форма, выносливость и воля к победе, чего у молодого лейтенанта было в избытке. Литуев очень любил командные виды спорта, поэтому особенно стремился попасть в футбольную сборную города, но его определили в, казалось бы, никому не нужное легкоатлетическое десятиборье. Выступать в этом виде спорта больше было некому, а у Юрия были лучшие физические данные.

Областной турнир оказался для Литуева триумфальным: он впервые выиграл соревнования такого уровня. Ощутив дух соперничества и почувствовав вкус победы, мужчина принял твердое решение о продолжении спортивной карьеры на профессиональном уровне.

Трудный путь

С тех пор Юрий Николаевич не мог представить свою жизнь без изнурительных тренировок и постоянных соревнований. На фоне того, что в спорт молодой человек пришел во взрослом возрасте и миновал тренировочный процесс, к которому профессиональные атлеты привыкали с самого детства, Литуеву зачастую не хватало специальных теоретических знаний. Как вы уже поняли, сдаваться было не в интересах этого молодого человека: за новым опытом и недостающими знаниями лейтенант отправился в Ленинградский военный институт физкультуры. Его наставником стал чемпион СССР по десятиборью Вячеслав Садовский.

Сначала Литуев и его тренер столкнулись с серьезными проблемами: начинающий спортсмен не был пригоден для выступлений и тем более побед на профессиональном уровне. Садовский относился к Юрию Николаевичу терпеливо: прививал уже зрелому человеку правильную технику и давал советы по ее грамотной отработке.

Практически каждый день Литуев проводил за тренировками, шаг за шагом подбираясь к своей мечте — быть лучшим, но уже не в области, а в мире. Помимо десятиборья спортсмен серьезно занялся бегом на 400 метров. Упорная работа, сила воли и неукротимое желание вывели Литуева на новый спортивный уровень.

Сборная СССР

Первые профессиональные успехи к спортсмену пришли в 24 года. Юрий вошел в число призеров на чемпионате Советского Союза по легкой атлетике, причем сразу в двух сложных дисциплинах — десятиборье и беге на 400 метров с барьерами. Разные виды спорта требовали от Литуева и разного подхода к тренировкам. Атлету пришлось сделать нелегкий выбор и остановиться на чем-то одном. Он выбрал бег с барьерами — и не ошибся.

Уже через год, в 1950-м, Литуев стал двукратным чемпионом СССР по легкой атлетике: в одиночном забеге с препятствиями и в эстафете 4x400. В этом же сезоне бегун смог установить новый всесоюзный рекорд — 52,4 секунды. На протяжении следующих восьми лет Литуев завоевал 11 золотых медалей на Всесоюзных соревнованиях на дистанциях 400 и 200 метров, а также 400 метров с барьерами.

Кроме того, не заставили долго ждать и успешные выступления на международном уровне. В 1950 году Юрий Литуев стал серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 400 метров с барьерами. После этого атлету присвоили звание «Заслуженный мастер спорта».

ТАСС / Савостьянов Владимир

Олимпийские игры

Юрий Литуев был одним из лидеров советской сборной по легкой атлетике. Он, как и все спортсмены национальной команды, скрупулезно готовился к Олимпийским играм в Хельсинки 1952 года. Мысль об участии в Играх давила на спортсмена тяжелым грузом: раньше Юрий выступал за себя, а теперь должен был не только не опозорить свою страну, но и выиграть олимпийскую медаль для Советского Союза на главном международном спортивном событии. Олимпиада вызывала у Литуева тревогу, ведь конкуренция на этом турнире была куда выше, чем на соревнованиях, на которых он выступал прежде.

На Олимпийских играх — 1952 за победу на легкоатлетической дорожке боролись 40 лучших спортсменов со всего мира. Главным соперником советского спортсмена был именитый американец Чарльз Мур, имевший за плечами опыт не одной Олимпиады. По ходу дистанции Юрий пропустил рекордсмена из США вперед, но затем, поверив в свои силы, предпринял успешную погоню. Литуев из последних сил отвоевывал у Мура метр за метром, существенно сокращая разрыв, но дистанции не хватило. Юрий Николаевич уступил американскому спортсмену золото, но установил новый рекорд Советского Союза и завоевал серебряную олимпийскую медаль.

Новая тактика

Проигрывать Юрий не любил, поэтому поражение на Олимпиаде принял как вызов. Ему во что бы то ни стало нужно было доказать миру, что проигрыш на Играх был случайным. Спортсмен и его тренер изменили тактику. Пришлось укоротить длину шага, чтобы стать быстрее.

20 сентября 1953 года советский бегун установил мировой рекорд — 50,4 секунды. Через пять лет Литуев на дистанции 400 метров с барьерами стал чемпионом Европы.

За свою спортивную карьеру ветеран войны смог установить два мировых и 16 всесоюзных рекордов. В 1964 году на Олимпиаде в Токио Юрий Николаевич Литуев стал одним из главных тренеров сборной СССР по легкой атлетике.

Смерть

Литуев скончался 2 марта 2000 года в Москве в возрасте 74 лет. Своим примером, как и многие советские спортсмены, вернувшиеся в спорт после кровопролитных боев, он показал, что нет ничего невозможного, а стойкость характера помогает доблестно преодолевать самые горькие и тяжелые периоды в жизни и никогда не сдаваться.

Вторая мировая война стала самым страшным испытанием в истории нашей страны. СССР принял на себя чудовищный по силе удар нацистов, но сумел сначала остановить, а затем и погнать вспять безжалостные войска «объединенной Европы». Великая Отечественная завершилась победой в Берлине, ради чего потребовались колоссальные усилия и самопожертвование советского народа. Не стали исключением и спортсмены, которых в Советском Союзе тогда было огромное количество. Прекрасно физически подготовленные люди отправлялись на самые сложные участки фронта, где зачастую погибали. ФАН вспоминает истории самых известных спортсменов времен ВОВ.