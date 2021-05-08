Пекин, 8 мая. Планы политического руководства Украины на членство в НАТО лишены реальных оснований, что должно быть очевидно Киеву по действиям западных лидеров.

Статью о призрачных перспективах Киева добиться членства в Североатлантическом альянсе опубликовало китайское издание Sohu, пересказ ее главных тезисов представлен «ПолитРоссией». Авторы статьи подчеркивают, что Запад и США не делают никаких конкретных шагов для интеграции НАТО и Украины.

«Позиция Соединенных Штатов очевидна: они используют Украину, чтобы «разобраться» с Россией», — отмечают китайские аналитики.

Они уверены, что США «будут тянуть до бесконечности» процесс принятия Украины в Альянс, так как это выгодно Вашингтону, а саму страну оценивают как «пешку в проигрышной позиции». Для построения сильного государства Украина выбрала не тех союзников, шанса на прорыв в НАТО для нее практически не существует, резюмируют обозреватели Sohu.

Ранее объяснялось, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «подождать за дверью» итогов российско-американских переговоров на высшем уровне.