Поездки между странами ЕС поэтапно упростят благодаря введению сертификатов о вакцинации

Брюссель, 8 мая. Саммит Европейского совета принял решение поэтапно упростить трансграничные поездки летом благодаря введению сертификатов о вакцинации, заявил председатель ЕС Шарль Мишель.

Он отметил, что вопрос внедрения цифровых сертификатов вызвал споры. К следующему саммиту, который состоится 25 мая, в ЕС намерены вернуться к этой теме. Такие сертификаты, пояснил Мишель, помогут преодолеть сложности для поэтапного возвращения к свободному передвижению европейцев.

Глава ЕС также сообщил, что единой позиции об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины в ходе дискуссий достигнуто не было. С данными заявлениями Мишель выступил на пресс-конференции, прошедшей по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС.